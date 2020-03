Overvejelse om 1000 fans til fodboldkampe droppes helt

Faktisk var det samme melding, Divisionsforeningen kom med fredag, efter at myndighederne havde anbefalet, at alle arrangementer med over 1000 personer udskydes eller aflyses af frygt for spredning af coronavirus.

Siden har fodboldklubber, fans og andre spurgt, om der kunne åbnes for at lukke 1000 personer ind til kampene.

Men tirsdagens pressemøde i Statsministeriet har afgjort sagen. Der bliver ikke lukket tilskuere ind overhovedet i marts.

- De overvejelser (om at lukke op til 1000 personer ind, red.) har vi gået med, og der er arbejdet på forskellige muligheder.

- Men efter dagens alvorlige udmeldinger fra statsministeren, som understregede påbuddet og blandt andet introducerede yderligere rejserestriktioner og opfordringen til påpasselighed i offentlig transport, så giver det ingen mening at kigge på lempelser for at få tilskuere på stadion.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Divisionsforeningen tirsdag.

Her slås det også fast, at tilskuerforbuddet står ved magt, uanset hvor store de økonomiske konsekvenser af at spille for tomme tribuner har for klubberne.