Overvældet Pogacar tænkte kun på andenpladsen

Den unge slovener er da også fortsat rundt på gulvet over den bedrift, der gør at han vinder Touren efter den sidste paradeetape søndag.

Det strejfede aldrig Tadej Pogacars tanker, at han kunne tage den gule førertrøje fra landsmanden Primoz Roglic på lørdagens enkeltstart i Tour de France.

- Jeg tænkte aldrig på den gule trøje, for det er verdens største løb. Det her er en af de bedste dage, jeg har oplevet.

Han kørte den 36,2 kilometer lange tidskørsel næsten to minutter hurtigere end Roglic.

- Jeg havde en virkelig god dag, og han havde måske en lidt dårlig dag. Jeg ved ikke, hvad der skete, siger Tadej Pogacar.

Han skrinlagde endegyldigt drømmen om at vinde løbet, da han tabte tid på onsdagens kongeetape.

På den stejle opkørsel til Col de la Loze var Roglic 15 sekunder hurtigere, og det lignede en afgørelse.

- Jeg havde det svært til sidst, fordi der var tynd luft og en meget stejl stigning. Men jeg holdt hovedet koldt og tabte ikke så meget.

- Efter Col de la Loze tænkte jeg dog kun på andenpladsen. Jeg ville bare sørge for, at jeg i hvert fald blev nummer to, siger Pogacar.

Efter enkeltstarten fik han et kram af Roglic, der har ført Tour de France de seneste 11 dage, men altså ikke får lov at bære trøjen det sidste stykke til Paris.

- Roglic har været den bedste rytter i Touren med et virkelig godt hold bag sig.

- Jeg har så meget respekt for ham. Han er en god ven, og jeg føler med ham, fordi han mistede trøjen på den næstsidste dag. Jeg ved, hvordan han har det. Men sådan er det. Vi forsøger alle at vinde, siger Pogacar.

Han beskriver sig selv som "en knægt fra Slovenien med to søstre og en bror, der nyder de små ting i livet".

Men han er klar over, at livet kommer til at ændre sig, når man vinder det største cykelløb i verden.

- Jeg begyndte at se Tour de France i 2009 eller 2010. Jeg vidste ikke så meget om, hvad det handlede om. Jeg heppede på Alberto Contador og Schleck. Det var fantastisk at se. Nu er jeg selv her.

- Alt bliver forandret nu. Men jeg vil forblive den samme. Jeg vil passe min træning, være ydmyg og gøre mit bedste, siger Tadej Pogacar.

Han bliver den første slovenske vinder af løbet og med sine knap 22 år den næstyngste nogensinde.