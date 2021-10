Overtidsmål sikrer vital skotsk VM-sejr i Danmarks kølvand

Målet betyder, at Skotland før de sidste tre spillerunder er fire point foran israelerne i tabellen og dermed er klar favorit til at ende på den andenplads, der giver adgang til playoffkampe.

Ved et hjørnespark dukkede Manchester Uniteds McTominay op ved bageste stolpe og fik bugseret bolden over stregen til en scoring, der var lige så vigtig, som den var grim.

Det skabte kolossal jubel på Hampden Park, hvor både spillere og tilhængere havde været igennem hele følelsesregisteret undervejs.

Hjemmeholdet gjorde det nemlig konstant svært for sig selv, og ethvert lyspunkt blev omgående efterfulgt af en syngende lussing.

Jublen nåede således dårligt at lægge sig efter John McGinns udligning til 1-1, inden israelerne havde slået til igen i den anden ende.

Og da Lyndon Dykes umiddelbart før pausen fik chancen for at udligne til 2-2 på et straffespark, brændte han med et slattent spark midt i målet.

Det var Israels topscorer, Eran Zahavi, der i kampens femte minut åbnede scoringen direkte på frispark.

McGinn udlignede kort før den halve time med en smart, stående afslutning fra kanten af feltet. Men kort efter var gæsterne foran på ny, da Mu'nas Dabbur udnyttede kaos i det skotske forsvar.

Skotterne leverede en rodet og fejlfyldt indsats i første halvleg, men landstræner Steve Clarke brugte tilsyneladende pausen godt.

Hjemmeholdets overtag blev mere og mere udtalt, som tiden gik. Og det var helt i tråd med udviklingen, at Dykes 12 minutter efter pausen kunne udligne med en slags karatespark.

Dommeren annullerede godt nok den alternative afslutning for farligt spil. Men efter at have genset målet på video, godkendte han træfferen og pustede dermed nyt liv i det skotske VM-håb.

Det lignede et smerteligt pointtab, da John McGinn misbrugte en gigantchance to minutter før tid.

Men McTominays sejrsmål reddede aftenen og øgede Skotlands håb om at kvalificere sig til den første VM-slutrunde siden 1998.