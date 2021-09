Overrevet korsbånd spolerer Skjern-keepers sæson

Dermed forventes nordmanden ude resten af sæsonen, inden den overhovedet var kommet i gang.

- Jeg er frygtelig ked af det. Det var det værste, som kunne ske. Nu venter der nogle lange måneder med genoptræning, og så vil jeg gøre alt i verden for at komme tilbage i en endnu stærkere udgave, siger Robin Haug til Skjerns hjemmeside.

Nu skal vestjyderne på jagt efter en midlertidig afløser for nordmanden, siger sportschef Thomas Klitgaard.

- Vi er alle kede af det på Robins vegne. Han har gjort det rigtig fint, og vi har set frem til at have et super målmandspar i ham og Christoffer Bonde, siger Klitgaard og fortsætter:

- Man kan nærmest ikke finde et dårligere tidspunkt at skulle hente nye spillere på med tanke på, at ligaen for vores vedkommende begynder i morgen. Men vi må afsøge markedet omgående for mulige erstatninger, for det er selvfølgelig en nødvendighed for os med to keepere, selv om vi har enormt stor tiltro til Christoffer Bonde.

Skjern hentede Robin Haug i HK Malmö, da Emil Nielsen forlod Skjern til fordel for fransk håndbold.