Overrasket Valgren: Riis har fjernet vores sodavand

For Michael Valgren og holdkammeraterne på NTT er det slut med at slukke tørsten efter Tour de France-etaperne med cola eller andre sodavand.

Det fortæller en munter Michael Valgren efter 15. etape, der er den sidste før løbets anden hviledag

- I morges var det bare væk. Det var ligegodt satans, tænkte jeg. Jeg havde bestilt Sprite til turen, for det er der ikke så mange kalorier i. Det var jeg ret tilfreds med.

- Men han (Riis, red.) sagde allerede i starten, at det var dårligt for os, så jeg kunne godt se, hvor det bar hen. Nu hvor det ikke er gået så godt, kan det være, at han giver det skylden.

- Danskvand og almindelig vand. Det er det nye. "Pan y agua", som man siger (brød og vand, red.), griner Valgren.

Af samme grund tør han heller ikke sætte næsen op efter en kold øl til maden på aftenen før hviledagen, hvor rytterne normalt bliver forkælet lidt ekstra.

- Vi får nok heller ikke øl. Men normalt får vi altid god mad. Før den første hviledag var vi så sent fremme, at der ikke var mad.

- Denne gang er det mere overkommeligt, så mon ikke der er lidt lækkert til dessert i aften. Hvis han også har taget den, kan vi lige så godt tage hjem.

- Nej, det er okay. Det er fair nok. Hvis de mener, det er dårligt for os, har jeg fuld forståelse for det, siger Valgren.

Han havde en hård 15. etape, hvor han kæmpede sig i mål som nummer 71 i en gruppe, der sluttede 29 minutter efter vinderen, Tadej Pogacar.

- Jeg forsøgte at komme med i det første udbrud. Men det gik rimelig hurtigt, og jeg var også lidt træt efter i går (lørdag, red.). Jeg kunne godt mærke, at jeg for en gangs skyld havde kørt en lille finale.

- Nu ser jeg frem til hviledagen. Den er virkelig kærkommen, siger han.