Overrasket Hobro-træner forventer flere mål fra topscorer

Hobro-træner Thomas Thomasberg havde ikke forventet, at Kirkevold ville score så mange mål, som han har gjort i denne sæson.

- Ud fra hvad jeg har set fra ham i 1. division og til træning, så vidste jeg godt, at han er en rigtig dygtig angriber. Men 18 mål er ikke noget, jeg havde forventet.

Trods at Thomasberg ikke havde forventet 18 mål fra den farlige nordmand, så forventer han nu, at han når over 20 scoringer i sæsonen.

- Når han nu har scoret så mange mål, som han gjort indtil videre, så forventer jeg, at han når over 20 mål i sæsonen, siger Thomas Thomasberg.

Forventningen om 20 sæsonmål har hovedpersonen også selv.

- Jeg har også sagt til mig selv, at jeg rigtig gerne vil over 20 mål. Men jeg føler ikke noget ekstra pres over at skulle nå 20 scoringer, siger Pål Alexander Kirkevold.

Kirkevold er efter kampen mod AGF glad for at være alene tilbage på topscorerlistens førsteplads foran den tidligere FC Nordsjælland-spiller Emiliano Marcondes, der scorede 17 gange inden skiftet til Brentford.

- Det er en sindssyg dejlig følelse at være tilbage som topscorer i Alka Superligaen. Og det er specielt dejligt, nu hvor vi er sikret overlevelse, siger Kirkevold.

Ifølge Kirkevold, så er kampen om topscorertitlen ikke noget, som fylder det store i hverdagen.

- Når man er angriber og ligger oppe foran og kæmper, så skal man jo gerne være med i kampen om topscorertitlen, men det er ikke noget, som fylder så meget i det daglige for mig.

- Jeg gør det bedste, jeg kan, og så må vi se, når sæsonen er forbi, siger Kirkevold.

Hans værste trusler i kampen om topscorerprisen er Brøndbys Teemu Pukki og FC Nordsjællands Ernest Asante, der begge er noteret for 16 træffere.

Pål Alexander Kirkevold får muligheden for at score igen, når Hobro møder Helsingør i næste runde.