Overrasket Giro-vinder: Triumf siver først ind om lang tid

Det var formentlig de færreste, der for tre uger siden havde forudset, at Tao Geoghegan Hart (Ineos) ville ende som den samlede vinder af cykelløbet Giro d'Italia.

- Der kommer til at gå lang tid, før det siver ind, siger Giro-vinderen ifølge AFP om karrierens med afstand største sejr.

- Det er utroligt. Da vi begyndte Giroen på Sicilien, virkede en sejr som en umulighed.

Forud for Giro-starten i begyndelsen af oktober var englænderens største resultater to etapesejre i sidste års udgave af Tour of the Alps og en samlet andenplads i alpeløbet.

Han endte dog med at lægge yderligere to sejre på cv'et undervejs i Giroen, hvor han kom først over målstregen på 15. og 20. etape.

Før søndagens afsluttende enkeltstart i Milano over 15,7 kilometer delte han førstepladsen med newzealandske Jai Hindley (Sunweb). De to havde nøjagtig samme tid i klassementet.

Da de passerede en mellemtid efter godt ti kilometer, havde Geoghegan Hart slået et hul på 22 sekunder til Hindley.

Det endte med, at englænderen var 38 sekunder hurtigere end newzealænderen på målstregen.

- Jeg har gennem hele karrieren drømt om at slutte i top-5 eller top-10 i et løb som dette. Under tidskørslen sagde min sportsdirektør til mig, at jeg var hurtigere end Jai Hindley.

- Da han fortalte mig, at jeg ikke skulle tage nogen risiko på den sidste del, så vidste jeg, at jeg var tæt på sejren, forklarer han til Reuters.

Han er den blot anden englænder, der vinder Giroen. For to år siden vandt Chris Froome den italienske rundtur.

Ud over topplaceringen i klassementet vandt Geoghegan Hart også ungdomskonkurrencen.

- Det føles utroligt at komme ind her foran Duomoen, siger vinderen med henvisning til den store katedral i Milano.

Etapesejren gik til holdkammeraten hos Ineos, italieneren Filippo Ganna, der samlet vandt fire etaper i dette års Giro.

- Jeg vandt tidskørslen, men er endnu mere lykkelig på min kammerat Taos vegne. Det er fantastisk. Jeg vidste, at han kunne gøre det. Nu ser jeg frem til at fejre dagens resultater med Tao, siger Ganna ifølge Reuters.

Ineos vandt samlet set syv etaper i Giroen og sikrede sig samtidig en suveræn sejr i holdkonkurrencen.