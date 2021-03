Overrasket Antonsen fik boost efter svær periode

Triumfen lå ikke ligefrem i kortene. Antonsen havde i de to turneringer op til i Thailand spillet uden overskud efter et forløb med coronasmitte i december.

Derfor kom sejren også bag på ham.

- Ja, det vil jeg sige. Jeg var ikke startet så godt, og spillet kørte ikke. Jeg var heller ikke specielt godt kørende rent fysisk, så jeg havde meget at bokse med.

- Det var hårdt mentalt, men jeg er stolt over mit arbejde med det mentale og spillet. Jeg accepterede min virkelighed og tilstand og fik det bedste ud af det, fortæller Anders Antonsen.

Coronasmitten satte ham tilbage, og han rejste til Thailand vel vidende, at han ikke havde så meget at skyde med som normalt.

- Jeg vil ikke lyde som en undskyldning, men corona betød, at jeg havde en periode, hvor jeg ikke kunne træne, og jeg måtte starte blødt op igen. Det tager hårdt på kroppen at sidde på et værelse og ikke lave noget som helst.

Siden har Antonsen kun været i international kamp ved EM for hold. Ellers har den stået på træning, hvor triumfen har været et godt rygstød.

- Den har helt bestemt givet et boost, men jeg er samtidig rimelig bevidst om, at fordi jeg vandt den, er det ikke nødvendigvis en indikation på, at jeg var et supergodt sted i forhold til form og spil.

- Så sejren har i hvert fald ikke været en sovepude. Der er stadig meget arbejde for at komme i min allerbedste form, siger Antonsen.

Om han kan ramme formen allerede i denne uge i Birmingham, er han spændt på at se. Han regner Viktor Axelsen og den tilbagevendte verdensetter, Kento Momota, som de største titelbejlere i herresingle.

- De må være storfavoritter med Viktor lidt foran. Han ser voldsomt stærk ud. Jeg er spændt på, hvor jeg står henne, men jeg skal være en svær spiller at slå og går selvfølgelig efter at vinde.

Tredjeseedede Antonsen møder i første runde onsdag franske Brice Leverdez.

Den forsvarende mester, Viktor Axelsen, indleder mod japaneren Koki Watanabe.

Spillet var sat til at begynde klokken 9 lokal tid, men er flyttet til fem timer senere, da arrangøren skal have overblik over coronasituationen efter en række positive test.