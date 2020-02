Overlegne Bayern krøller Chelsea sammen i opvisningsstil

Under den midlertidige træner Hansi Flicks ledelse fremstår Bayern München i en klart forbedret udgave, og den sydtyske storklub ligner efterhånden et seriøst bud på en vinder af denne sæsons Champions League.

På hjemmebane kunne Chelsea intet stille op mod de skræmmende gæster, der vandt 3-0 og forvandlede returkampen til noget nær en formalitet.

Ikke fordi det i sig selv er umuligt at indhente et forspring på tre mål. Men i de to holds aktuelle forfatning bør tyskerne ikke komme i problemer foran eget publikum om tre uger.

Chelsea strittede imod før pausen, men fik en lektion af et effektivt og afklaret Bayern-hold i anden halvleg, der afslørede styrkeforskellen mellem de to mandskaber.

Med danske Andreas Christensen i centrum af et tremandsforsvar gik Chelsea ellers ind til kampen med samme opskrift, som gav succes mod Tottenham i weekenden.

Holdet måtte dog fra start overlade det meste af spillet til Bayern, der flyttede kuglen hurtigere og med mere fantasi.

Med masser af løbearbejde fik Frank Lampards tropper i første halvleg forstyrret gæsterne, men kræfterne slap op, og efter pausen gik det galt.

Først parlamenterede krumtappen Jorginho sig til en advarsel, hvilket koster ham returkampen. Og i næste øjeblik bragte Serge Gnabry gæsterne i front efter fikse kombinationer med Robert Lewandowski.

Blot tre minutter senere var den gal igen, da Chelseas defensiv alt for let faldt fra hinanden efter et udspark fra Bayern-keeper Manuel Neuer.

Andreas Christensen kom ud af position i sit forsøg på at redde stumperne, men blev overspillet, og så var der fri bane for Gnabry til at fordoble føringen med et fladt skråskud.

Lampard forsøgte at bringe sit hold tilbage i kampen med et par udskiftninger. Men gæsterne var konstant farlige og hev og sled i Chelseas overbebyrdede forsvar.

Et kvarter før tid dræbte Robert Lewandowski hjemmeholdets sidste glimt af håb. Polakken satte indersiden på bolden og øgede til 3-0 fra tæt hold efter et indlæg fra Alphonso Davies.

En frustreret Marcos Alonso satte en streg under en sur aften for englænderne, da han i slutminutterne bremsede Lewandowski i et gennembrud og blev smidt ud.