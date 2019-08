Overlegen Viviani tager EM-guld i italiensk opvisning

De danske ryttere kom ikke til at spille en væsentlig rolle i løbet, hvor Michael Mørkøv dog kom ind som nummer fem.

Det afgørende moment i løbet kom 63 kilometer fra mål, da det italienske hold anført af den forsvarende europamester, Matteo Trentin, igangsatte en kraftig forcering og sprængte feltet.

Det blev dyrt for værtsnationen Holland, som med en af forhåndsfavoritterne, supersprinteren Dylan Groenewegen, blev fanget i gruppen bagved.

Kun formstærke Kasper Asgreen fik slæbt de danske farver med i forceringen, hvor den italienske sprinter Elia Viviani sad perfekt med flere landsmænd og kun tyske Pascal Ackermann som sprinterkonkurrent.

Afstanden lå ret konstant på omkring et halvt minut imellem feltet og den 13 mand store gruppe i front.

25 kilometer fra mål lignede det lidt et tilfælde i et sving, at Viviani, Ackermann og Yves Lampaert fik slået et hul på fem meter til resten af udbruddet.

Det valgte de at køre på, og da de øvrige nationer i gruppen ikke kunne organisere en jagt, kørte de tre væk.

Sammensmeltningen af Asgreen-gruppen med feltet bagved hjalp ingenting, for trioen i front kørte sig til et forspring på næsten et minut ret hurtigt, og troen på at hente dem forduftede hurtigt.

Afstanden var på 48 sekunder, da klokken ringede til sidste omgang, og der skulle uheld eller gedigen uenighed blandt de tre forreste til for at ændre deres togt mod podiet på de sidste 11,5 kilometer.

En sidste hollandsk krampetrækning i feltet var ikke nok til at hente de tre, hvor Viviani på snedig vis udnyttede et angreb fra Lampaert med tre kilometer til mål til at komme af med hurtige Ackermann.

Lampaert åbnede spurten vel vidende, at han var chanceløs, og Viviani trådte sig uden problemer forbi og kunne hæve armene i triumf 25 meter fra målstregen.