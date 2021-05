Overlegen Federer rydder usbekisk modstand af vejen

De to har mødt hinanden flere gange tidligere, og efter endnu en stensikker sejr mandag har Roger Federer aldrig tabt til usbekeren.

Schweizeren er først for alvor ved at finde formen efter to knæoperationer, der holdt ham fra tennisbanen i næsten hele 2020.

Inden mandagens kamp havde han kun spillet tre kampe i to turneringer i 2021, og ved de lejligheder var han langt fra vanligt niveau.

I mandagens kamp var der imidlertid ingen tvivl om udfaldet på noget tidspunkt, og Federer begyndte at vise noget af det niveau, han tidligere har imponeret vidt og bredt med.

I første sæt lavede han godt nok flere uprovokerede fejl og overgik faktisk sin modstander på det parameter. Alle fejl kom fra forhånden, som endnu ikke sad lige i skabet, men det betød altså ikke alverden.

Allerede efter 22 minutter slog han sætsejren i hus.

I andet sæt fik Roger Federer bedre og bedre styr på forhånden, og selv om der fortsat sneg sig nogle lidt underlige fejl ind, var han på sikker kurs sættet igennem.

Intensiteten steg en smule, og Istomin slog bedre fra sig, end det var tilfældet i første sæt, men det rokkede altså ikke ved Federer, der også fik godt gang i sin serv.

Det er dog fortsat tydeligt, at schweizeren har brug for at banke en smule rust af, og det var mandagens kamp perfekt til.

Også i tredje sæt lignede Denis Istomin mest af alt en træningsmakker, der intet kunne stille op.