Overlegen Axelsen banker kineser og er klar til finalen

- Jeg er meget glad lige nu. Jeg glæder mig helt vildt til i morgen, siger Axelsen til TV2 Sport.

Det var anden gang, at de to spillere mødtes i turneringen i Dubai. Axelsen og Shi Yuqi var i samme gruppe i turneringens indledende fase, og i torsdagens opgør mellem de to trak kineseren sig sejrsrigt ud.

Derfor var Axelsen opsat på at få revanche.

- Jeg kunne godt mærke, jeg havde en bedre krop i dag, og boldene var langsomme. Jeg tænkte, at det skulle bare være løgn, siger han.

Det var kineseren, der tog teten i opgørets spæde fase. Hans korte bolde gav ikke Viktor Axelsen meget at arbejde med. Shi Yuqi kom på 3-0, før Axelsen kom i gang.

Axelsen tog de seks næste point og nød godt af, at kineseren i flere tilfælde løftede bolden ud af banen.

Den danske topspiller viste god tålmodighed i sit spil, og når han indimellem slog igennem, havde kineseren intet modsvar.

Viktor Axelsen bragte sig komfortabelt foran 14-7, og han havde også overskud til at vise fair play, da kampens dommer havde noteret et point for meget til danskeren.

Det betød dog ikke noget for udfaldet af sættet, som Axelsen tog sikkert 21-12. Sættet afsluttede han med elegant vip ved nettet, hvor Shi Yuqi var chanceløs.

Shi Yuqi ville have et par hurtige point til at åbne andet sæt med, men det gav bagslag. Kineserens utålmodige spil førte til korte dueller, hvor Axelsen hentede nemme point, og stillingen var hurtigt 8-1 til danskeren.

Men Shi Yuqi gav ikke op. Efter en behandling for nogle tilsyneladende udramatiske fodproblemer fik han nogle hurtige point, men Axelsen holdt hovedet koldt.

Godt nok fik danskeren sig en lille forskrækkelse, da han fik problemer med ryggen.

Shi Yuqi vidste godt, at løbet var kørt, og det så ud til, at de sidste bolde bare skulle overstås. Dermed tog Axelsen andet sæt sikkert.

Axelsen sagde efter kampen, at han ikke er bekymret for rygproblemer i finalen.

- Jeg blev lidt overrasket. Jeg fik et hold i venstre side, men det er okay nu, jeg skal bare slappe lidt af. Jeg skal nok være klar til i morgen, siger han.