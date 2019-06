Overblik: Sagen om mulig korruption i Fifa

Her er et overblik over skandalen i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa):

* 27. maj 2015

Schweizisk politi stormer - på foranledning af de amerikanske myndigheder - et hotel i Zürich, hvor en række Fifa-topfolk opholder sig. Flere ledende Fifa-medlemmer anholdes.

De amerikanske myndigheder anklager Fifa-topfolk for bestikkelse for omkring en milliard kroner. Bestikkelsespengene er ifølge anklagerne brugt til at sikre, at fodboldturneringer og tv-rettigheder er endt på bestemte hænder.

Anklageskriftet omfatter beskyldninger om korruption i en periode på 24 år fra 1991 til 2015.

* 29. maj 2015

Sepp Blatter bliver genvalgt som Fifa-præsident frem til 2019. Schweizeren har siddet på posten siden 1998, og før det var han i 17 år generalsekretær for sin forgænger, den tidligere Fifa-præsident brasilianeren Joao Havelange.

* 2. juni 2015

Blatter meddeler - fire dage efter at være blevet genvalgt - at han vil trække sig som Fifa-præsident. Han vil fortsætte i embedet, indtil hans afløser er fundet på en ekstraordinær kongres i februar 2016.

* 25. september 2015

De schweiziske myndigheder indleder en sag mod Blatter, der blandt andet er mistænkt for at have foretaget en mistænkelig pengeoverførsel på to millioner schweizerfranc til Uefa-præsident og Fifa-vicepræsident Michel Platini, der afviser ulovligheder.

* 8. oktober 2015

Fifas etiske komité suspenderer Blatter og Platini i 90 dage. Også Fifas generalsekretær, Jerome Valcke, er suspenderet.

* 18. november

Blatter og Platini taber deres appelsager. De to fodboldbosser ønskede at få ophævet suspenderingen. Platinis advokat siger, at franskmanden vil tage sagen hele vejen til Den Internationale Sportsdomstol, CAS.

* 21. december 2015

Fifas etiske komité idømmer både Blatter og Platini otte års udelukkelse fra alle fodboldrelaterede aktiviteter grundet brud på en paragraf om at tilbyde og modtage gaver.

Det er betalingen fra Blatter til Platini i 2011 på to millioner schweizerfranc, som de to fodboldpræsidenter ikke har været i stand til at redegøre tilfredsstillende for. Begge meddeler, at de vil anke afgørelsen.

* 29. december 2015

Blatter meddeler, at han ikke vender tilbage til Fifa uanset udfaldet af appelsagen.

* 7. januar 2016

Platini meddeler via den franske sportsavis L'Equipe, at han trækker sit kandidatur til præsidentposten i Fifa, da han ikke længere har hverken tid eller lyst til at stille op.

* 24. februar 2016

Blatter og Platini får afvist deres appelsager af Fifas appelkomité, men begge får reduceret deres karantæner fra alle fodboldrelaterede aktiviteter med to år, så begge er udelukket i seks år. Karantænerne gælder til 8. oktober 2021.

Strafnedsættelsen begrundes med en mangeårig indsats i henholdsvis Fifa og Uefa, som er en formildende omstændighed.

Desuden idømmes Platini en bøde på 80.000 schweizerfranc, mens Blatter slipper med en bøde på 50.000 schweizerfranc.

Platini og Blatter appellerer senere straffen på seks års udelukkelse fra alle fodboldrelaterede aktiviteter til CAS.

* 26. februar 2016

Før præsidentvalget vedtager Fifas kongres en række reformer, der har til hensigt at komme den omfattende korruption i det skandaleramte forbund til livs. Efter vedtagelsen af reformerne vælges Infantino som præsident for Fifa.

* 9. maj 2016:

Den Internationale Sportsdomstol (CAS) sætter Michel Platinis karantæne ned fra seks år til fire år, så den udløber 8. oktober 2019. CAS reducerer samtidig Platinis bøde fra 80.000 til 60.000 schweizerfranc.

Franskmanden meddeler, at han trækker sig som præsident for Uefa.

* 14. september 2016:

Aleksander Ceferin fra Slovenien bliver valgt som ny præsident for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) på en ekstraordinær kongres i Athen.

* 18. juni 2019:

Platini bliver arresteret i den franske by Nanterre som led i efterforskningen af mulig korruption i forbindelse med tildelingen af VM i Qatar i 2022, skriver de franske medier Mediapart og Le Monde.

En kilde tæt på efterforskningen har over for AFP bekræftet, at Platini er arresteret. Reuters skriver, at Platini skal afhøres af fransk politi.