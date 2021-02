Overbevisende Osaka tager fjerde grand slam-titel

Osaka vandt i to sæt med cifrene 6-4, 6-3. Det er den 23-årige japaners fjerde grand slam-sejr i alt. Hun vandt også Australian Open i 2019.

Lørdag vandt japaneren for anden gang grand slam-turneringen, da hun i finalen slog amerikanske Jennifer Brady i sikker stil.

Jennifer Brady har med nederlaget stadig sin første grand slam-titel til gode. Lørdagens finale var amerikanerens første i en af tennissportens største turneringer.

Naomi Osaka kom bedst fra land. Japaneren var overlegen i eget udlæg, og allerede anden gang, Brady havde serveretten, slog Osaka til og brød til 3-1.

Men måske var der bare tale om startnerver for Brady. For amerikaneren svarede tilbage med det samme, reducerede til 2-3 og virkede til at være kommet op i gear.

Osaka holdt dog hovedet koldt. I Bradys udlæg tog japaneren første sæt med hjælp fra en amerikansk bold, der endte i nettet.

I andet sæt viste Osaka, hvorfor hun ligger nummer tre på verdensranglisten og altså nu har vundet en lille håndfuld grand slam-titler. I overbevisende stil kom hun foran 3-0 på kun ti minutter, og Brady begyndte at virke frustreret og rådvild.

Næsten intet lykkedes for amerikaneren, som i partiet efter måtte se Osaka lave sit andet servebrud i lige så mange forsøg i andet sæt og gøre det til 4-0.

Bradys sejrsdrøm fik lidt liv, da hun udnyttede et par sløsede partier af Osaka til at reducere til 2-4. Men der var ikke mere slinger i japanerens vals.

Osaka holdt sin serv og kørte uden problemer sejren i hus.