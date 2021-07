Ottesen kæmpede sig til OL: Jeg er rørt over at være her

Mange havde dømt hende færdig på højeste niveau, da hun for tre år et halvt år siden blev mor. Men Ottesen insisterede på at få et sidste OL med for at give karrieren den perfekte afslutning.

I Japans hovedstad kan Danmarks mest vindende atlet se tilbage på en lang og hård rejse, der uanset hvad får den perfekte afslutning med den femte olympiske deltagelse.

- Det er en kæmpe forløsning. Jeg er stolt at min rejse og hele mit hold, der har hjulpet mig hertil.

- Jeg kan mærke, at det er en smule emotionelt og rørende for mig at komme ind i OL-byen og se det stadion, hvor jeg skal ud og præstere, siger Jeanette Ottesen.

Den 33-årige svømmer, der har vundet 53 internationale medaljer, deltog i 2004 i sit første OL. Det var i Athen.

Sidenhen har hun været med i Beijing, London og senest Rio, hvor hun vandt sin første OL-medalje, da hun tog bronze med holdkappen.

I Tokyo er Ottesen en del af holdkappen i 4 x 100 meter fri, og den danske kvartet skal i vandet på lørdag i det indledende heat. Det kan potentielt være karrierens sidste for Ottesen.

- Ja, det kan det. Hvis vi ikke kommer videre, som vi satser på at gøre, så indstiller jeg karrieren på lørdag.

- Jeg har tænkt meget over, hvordan det vil føles.

- Jeg kan huske, da jeg blev præsenteret ved et stævne i forbindelse med mit comeback, efter at jeg havde født. Dengang begyndte jeg at græde. Jeg tænkte, "tag dig nu sammen, du skal præstere."

- Men det er følelser, og man kan ikke styre dem. Hvis jeg kommer til at græde på lørdag, så er det gode følelser. Det er et vildt øjeblik for mig, og jeg kommer til at blive rørt, når vi er færdige med holdkappen, siger Ottesen.

Selv ikke mundbind, spyttest og daglige temperaturmålinger i Tokyo kan tage humøret fra den mangeårige svømmer.

- Det er sjovt, for jeg talte lige med vores chef de mission (Søren Simonsen, red.), og han spurgte mig, om vi var okay med det hele.

- Jeg har det virkelig fint og godt, og jeg tænker ikke over alle de her ting. Vi har levet med det på vores træningslejre, og vi kender det også lidt fra Danmark.

- Vi er indforstået med, at det her er et anderledes OL, men det er ens for alle, og det går os ikke på. Der er god stemning, maden er god og sengene er okay. Heldigvis har vi haft topmadrasser med hjemmefra, siger hun og griner.

- Alle skal forstå - det er fedt at være til OL.

- Det største problem er, at ramme hullet når vi skal lave spyttest. Hullet er mikro-lille, siger hun og griner igen.