Mens glæden er stor over udsigten til snart at kunne spille superligafodbold igen, ulmer det nu i 2. division.

Otte klubber vil have afblæst 2. division i Danmark

Brønshøj, Ringkøbing og seks andre klubber vil have den danske 2. division i fodbold afblæst som følge af coronakrisen.

Det fremgår af et åbent brev fra klubberne til Divisionsforeningen, som ligger på Brønshøj Boldklubs hjemmeside.

Forslaget går ud på, at den nuværende stilling fastfryses, og at ingen klubber bliver negativt påvirket af det. Det vil sige, at ingen hold rykker ned, men at alle oprykninger til og fra divisionen bibeholdes.

- Dette vil i praksis betyde, at 2. division finder en oprykker, men at ingen rykker ned.

- De nuværende planlagte tre nedrykkere fra NordicBet Liga fastholdes, ligesom der skal findes fire fra Danmarksserien.

- Sæsonen 2020/2021 spilles med 30 hold i 2. Division, lyder det i brevet.

Det lægger således op til, at næste sæson på den måde vil blive en overgangssæson, hvor et større antal nedrykkere end oprindeligt planlagt skal findes.

Argumentationen bag forslaget går på, at de 11 spillerunder, der er lagt op til at blive afviklet i 2. division efter genstarten, vil strække sig ud over den 30. juni.

Den 30. juni udløber mange spillerkontrakter.

- Det er i denne sammenhæng relevant at bemærke, at cirka 600 spillere spiller i 2. division, hvoraf alene cirka 30 procent er deltidsbeskæftiget. Med enkelte undtagelser er de resterende 70 procent amatørspillere.

- Det er undertegnedes overbevisning, at den foreslåede løsning vil skabe en yderst uheldig afvikling af sæsonens resterende kampe, da det i høj grad vil afhænge af hvilke klubber, der kan forlænge sine kontrakter efter 30. juni 2020, hvilke amatørspillere fortsætter, hvem er på ferie, osv., skriver klubberne i brevet.

Divisionsforeningen har tidligere oplyst, at datoen for genstart af 2. division vil blive fastlagt i løbet af næste uge.

Foreningen har over for bold.dk slået fast, at den ingen kommentarer har til brevet.

Brevet er også underskrevet af Slagelse, Vanløse, FA2000, Helsingør, FC Sydvest og Holbæk.

Der er ikke spillet fodbold i 2. division siden 8. marts.