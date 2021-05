Otte arresteret for onlineracisme mod Tottenham-stjerne

- 12 mænd er enten blevet arresteret, afhørt eller er under mistanke for at have benyttet sig af ord eller en opførsel med det formål at skabe racistisk had, meddeler politiet.

Racismesagen tager udgangspunkt i Tottenhams kamp i Premier League mod Manchester United 11. april.

På Twitter blev Tottenham-angriberen Son angrebet af anonyme Twitter-profiler, efter at et mål til Manchester United blev annulleret.

De verbale angreb blev opsnappet af Manchester Uniteds overvågning. På den måde blev politiet gjort opmærksom på racismesagerne.

- Med omhyggeligt politiarbejde er det lykkedes at finde frem til de anonyme brugere på de sociale medier og få fat på dem.

- Denne sag viser med al tydelighed, at politiet ikke vil finde sig i racisme, også selv om det foregår online, lyder det fra politiet.

De otte arrestationer er foregået på adresser forskellige steder i England og Wales.

Manchester United vandt opgøret 11. april med 3-1.