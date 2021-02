Osaka slår Serena Williams og er finaleklar i Australian Open

Den japanske tennisspiller Naomi Osaka er klar til finalen i grand slam-turneringen Australian Open efter en sejr i to sæt over Serena Williams fra USA i semifinalen.

Torsdagens kamp mellem den fremadstormende Osaka og den 39-årige Serena Williams blev aldrig for alvor spændende - med undtagelse af starten, hvor Williams lagde bedst ud og var foran 2-0 i partier efter at have brudt sin modstander.