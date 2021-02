Osaka er nemt videre til semifinalen i Australian Open

Den japanske tennisstjerne Naomi Osaka er videre til semifinalen i Australian Open efter en overbevisende sejr mod Hsieh Su-wei fra Taiwan natten til tirsdag dansk tid.

Osakas rå power var i kvartfinalen alt for meget for den 35-årige Hsieh Su-wei, og hun vandt derfor nemt i to sæt med cifrene 6-2, 6-2.