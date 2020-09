Osaka er i kvartfinale efter sejr mod hårdtslående ester

Kontaveit gik som altid til opgaven med en aggressiv tilgang, men i duellen mellem de to hårdtslående spillere var japaneren simpelthen for stærk.

Allerede i første parti af kampen brød Osaka esteren.

Det var en skidt indledning på kampen for Kontaveit, da Osaka var godt kørende i egen serv og ikke gav én breakbold væk i løbet af hele kampen.

Dermed kunne japaneren ret sikkert køre første sæt hjem med cifrene 6-3.

I andet sæt tog de to spillere sig af deres egne servepartier op til stillingen 5-4 til Osaka, hvor Kontaveit skulle serve for at blive i kampen.

Kontaveit kæmpede bravt og afværgede fem matchbolde i partiet med flere stærke vinderslag.

Men til sidst gik den ikke længere, og Osaka fik presset en forhåndsfejl ud af Kontaveit, som dermed tabte kampen 3-6, 4-6.

Osaka, som i 2018 vandt US Open, fortalte efter kampen ifølge AFP, at det handlede meget om at holde sig i ro mentalt. I alt havde hun ti breakbolde, men omsatte kun to til partier.

- Det er meget let at være hård mod sig selv, især når man føler, at man kunne have brudt så mange gange, sagde Osaka efter kampen.

- Men jeg sagde bare til mig selv, at hun er en god spiller, og hun bør holde sin serv, så det var bare om at blive ved.

I kvartfinalen skal Osaka møde amerikanske Shelby Rogers, verdens nummer 93, der tidligere søndag overraskende sendte sjetteseedede Petra Kvitova ud af turneringen.

Derudover røg tyske Angelique Kerber ud til amerikanske Jennifer Brady.

Osaka og amerikanske Serena Williams regnes som turneringens største favoritter.