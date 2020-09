Osaka bruger US Open som sin protestscene

Natten til tirsdag dansk tid vandt Osaka i første runde 6-2, 5-7, 6-2 over landskvinden Misaki Doi.

Også ved grand slam-turneringen US Open protesterer Osaka på sin egen måde.

Det vakte dog næsten større opmærksomhed, at hun bar en maske, hvor navnet Breonna Taylor stod skrevet.

Taylor var en 26-årig sort kvinde, som arbejdede som sygeplejerske, og som 13. marts blev skudt og dræbt af politibetjente, efter at de havde slået døren ind til hendes lejlighed.

Taylor blev skudt otte gange, efter at betjente uden varsel stormede lejligheden i Louisville for at gennemføre en narkoransagning.

Der blev ikke fundet narkotika i Taylors lejlighed, og hun var ikke selv under mistanke.

En betjent, som var involveret i Taylors død, er blevet fyret af politichefen i Louisville, mens to andre blev sendt på tvungen orlov.

For Osaka handler det ikke kun om Taylor, men også om flere andre ofre for politivold.

- Faktisk har jeg syv masker.

- Det er ret sørgeligt, at syv masker ikke er nok til alle navnene. Forhåbentlig kan jeg nå frem til finalen, så I kan se dem alle, siger Osaka ifølge Reuters.

I lørdags trak Osaka sig fra finalen i WTA-turneringen Western & Southern Open - optaktsturneringen til US Open.

Det skete ikke af politiske årsager, men på grund af en skade i baglåret, forklarede hun.

Osaka havde før semifinalen i den turnering bebudet, at hun ikke ville stille op.

Det skete som reaktion på, at den sorte mand Jacob Blake var blevet skudt flere gange i ryggen af en hvid betjent.

Osaka skiftede dog mening og stillede alligevel op til semifinalen, som hun vandt over belgiske Elise Mertens.

Japaneren vandt US Open i 2018 og er blandt favoritterne til at vinde grand slam-turneringen igen i år.

Chancerne for en sejr er blevet større af, at en lang række spillere har trukket sig fra turneringen på grund af skader og risiko for coronasmitte.

Blandt de største kvindelige profiler, som har trukket sig, er Ashleigh Barty, Simona Halep, Elina Svitolina og sidste års vinder, Bianca Andreescu.