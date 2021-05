Osaka æder bøderne og boykotter medier i French Open

Naomi Osaka dropper at deltage i pressemøder ved grand slam-turneringen French Open.

Den japanske tennisspiller forklarer, at hun ønsker at værne om sit mentale helbred. Hun mener, at nogle pressemøder har vist, at der "sparkes til spillere, når de ligger ned".

Det skriver Osaka, verdens nummer to og firedobbelt grand slam-vinder, på Twitter.

Det vil sandsynligvis medføre bøder fra arrangørerne af turneringen, men dem er hun klar til at betale. Hun håber, at arrangørerne vil donere bøderne til velgørende formål, der støtter mental sundhed.

- Jeg skriver dette for at sige, at jeg ikke kommer til at snakke med pressen under Roland Garros.

- Jeg har ofte følt, at folk ikke tager hensyn til atleters mentale helbred, og det bekræftes, når jeg ser en pressekonference eller selv tager del i en, skriver 23-årige Osaka.

Under tennisturneringer er der regler, som siger, at spillere skal holde pressemøder efter hver kamp. De deltager også i medieaktiviteter før turneringen.

Osaka er en spiller, der ofte kan fylde lokalet med journalister, fordi hun har karisma og skiller sig ud. Hun kan svare på japansk og engelsk og er en stjerne i sporten.

- Vi sidder der ofte og bliver spurgt om ting, vi er blevet spurgt om adskillige gange før. Vi bliver spurgt om ting, der skaber tvivl hos os. Og jeg vil ikke udsætte mig for folk, der tvivler på mig, forklarer Osaka.

Sidste år tjente hun 37 millioner dollar (226 millioner kroner), og det er mere end nogen anden kvindelig atlet, skriver AFP.

- Jeg mener, at hele situationen gør, at der sparkes til personer, mens de er nede, og det forstår jeg ikke meningen bag, fastslår Osaka.

French Open indledes søndag. Osaka har endnu ikke formået at nå videre end tredje runde i turneringen.