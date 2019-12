Origi takker Jürgen Klopp for tilliden efter målrig sejr

Vi viste, at vi virkelig nyder at spille for Liverpool, siger angriber Origi efter 5-2-sejren over Everton.

Liverpools belgiske angriber, Divock Origi, stod for to af målene onsdag aften i 5-2-sejren over lokalrivalerne Everton.

Origi har kun har været med i startopstillingen for Liverpool fire gange i denne sæson i Premier League, og han takkede efter kampen manager Jürgen Klopp for tilliden.

- Manageren viste os tillid, og vi forsøgte blot at tilbagebetale den tillid så meget som muligt og vinde de tre point, udtaler belgieren til Liverpool FC's hjemmeside.

- Der var masser af mål i dag, og vi viste, at vi virkelig nyder at spille for Liverpool.

Det var da også en tydeligt imponeret Jürgen Klopp, som satte ord på den 24-årige belgiers præstation.

- Enestående! Sikke en kamp, han spillede. Og jeg mener ikke kun målene, selv om de var exceptionelle, siger Klopp til liverpoolfc.com.

Everton-manager Marco Silva erkender, at der blev begået "mange fejl" i onsdagens nederlag.

- Vi laver nogle fejl, som sætter os under et enormt pres.

- Den type fejl, vi laver, skyldes, at spillerne er under et stort pres på grund af vores placering i ligaen, siger han i tv-programmet "Match of the Day" på BBC.

Everton befinder sig under nedrykningsstregen i Premier League med blot 14 point efter 15 kampe.

Liverpool ligger klart i spidsen af ligaen med 43 point, mens Leicester og Manchester City på de næste pladser har henholdsvis 35 og 32 point.

Med sejren i Merseyside-derbyet har Liverpool desuden sat ny klubrekord med 32 ligakampe i træk uden nederlag.