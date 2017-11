Organisation til homoseksuelle: Hold ikke i hånd ved VM

Fare er i færd med at fremstille en guide til både sorte, etniske mindretal og lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede (LGBT) om, hvordan de bør passe på sig selv i Rusland under VM.

VM-arrangørlandet er kendt for diskrimination af både sorte og homoseksuelle, og for sidstnævnte kan man tage sine forholdsregler ifølge Fare.

- Hvis der går homoseksuelle fans ned ad gaden (i Rusland, red.) og holder i hånd, kan det så være farligt for dem? Det kommer an på, hvilken by de er i, og hvad klokken er på dagen, siger Fare-direktør Piara Powar ifølge AFP.

- Det er ikke ulovligt at være homoseksuel i Rusland, men der er en lov imod at promovere homoseksualitet over for mindreårige.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har ikke ønsket at udtale sig om den guide, Fare er ved at fremstille, men en talsmand siger ifølge AFP, at Fifa "har nultolerance over for diskrimination".

Fifa offentliggjorde tirsdag, at dommerne ved VM får bemyndigelse til at afbryde kampe, hvis de oplever diskrimination på stadion - det være sig både racisme og homofobi.

VM i Rusland afvikles fra 14. juni til 15. juli.

Der er lodtrækning til grupperne fredag, og Danmark er med i bowlen.