Ifølge kulturminister Joy Mogensen (S) arbejdes der for at finde en løsning for EM i kvindehåndbold. (Arkivfoto)

Ordførere savner afklaring om håndbold-EM

Uvisheden om håndbold-EM fortsætter. Kulturordførere fra blå partier vil have en afgørelse fra regeringen.

Kulturordførere fra flere partier i blå blok vil have regeringen til at træffe en beslutning om EM-slutrunden, der efter planen skal afvikles i december.

Det siger de til DR Sporten.

Ifølge kulturminister Joy Mogensen (S) arbejdes der fortsat på at finde en løsning for håndboldkvindernes slutrunde.

Men Dansk Folkepartis kulturordfører, Morten Messerschmidt, mener, at der skal meldes en afgørelse ud nu.

- Det er en skandale, at der ikke kan blive truffet en afgørelse, når vi tænker på, hvor mange mennesker der er engageret og involveret i et EM, siger han til DR Sporten.

EM skal efter planen begynde 3. december - om mindre end to uger.

Ifølge Venstre-ordføreren Stén Knuth kan politikerne ikke "være det bekendt" over for de personer, som skal være med til at sætte EM i gang.

- Vi bliver nødt til at give et svar. Om det så er tommelfingeren nedad, så ved forbundet trods alt, hvad de skal forholde sig til, siger han.

Også De Konservatives kulturordfører, Birgitte Bergman, og Nye Borgerliges kulturordfører, Lars Boje Mathiasen, forventer en klar udmelding.

Der blev skabt tvivl om slutrunden, da Norge mandag trak sig som medvært. Dermed var Danmark alene om værtskabet, og der blev lagt en plan med Herning og Kolding som værtsbyer.

Men den endelige godkendelse fra regeringen mangler. Arbejdet er dog i gang, fastslog kulturministeren i en skriftlig kommentar lørdag.

- Regeringens holdning er, at vi gør alt, hvad vi kan for at finde en løsning. Det skal være sundhedsmæssigt forsvarligt, og den dialog, vi har med DHF og sundhedsmyndighederne, fortsætter, sagde hun.

DHF-formand Per Bertelsen åbnede lørdag for at droppe værtskabet, hvis der ikke kommer en melding meget snart.

- Jeg overvejer meget, om de (bestyrelsen, red.) skal indkaldes i eftermiddag eller i morgen formiddag, så vi kan træffe den endelige beslutning og meddele Det Europæiske Håndboldforbund, at vi ikke kan hjælpe dem, selv om vi er klar, fordi vi åbenbart ikke har den opbakning fra regeringen, som vi skal have, sagde han til Ritzau.