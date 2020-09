Optimistisk tysker triumferer på hård bjergetape

På den hårde stigning Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte satte han sin sidste følgesvend, sidste års Giro d'Italia-vinder Richard Carapaz (Ineos), og derfra så hverken Carapaz eller de øvrige forfølgere ham igen.

Carapaz kom ind på andenpladsen omkring et minut efter etapevinderen, mens feltet lå mere end et kvarter længere tilbage.

Kämna havde bevist sin gode form op til Touren, da han også tog en etapesejr i Criterium du Dauphine.

Med både en fjerde- og en sjetteplads i sidste uge af sidste års Tour, hvor han debuterede i løbet, har han tidligere bevist, at han er holdbar hele vejen gennem de tre uger.

Det tog næsten en time, før der kom ro over løjerne, for igen startede det hele med angreb på angreb på angreb fra feltet.

Først var en gruppe med Michael Valgren (NTT) og Søren Kragh Andersen (Sunweb) lige ved at komme afsted, men den blev hentet.

Da feltet endelig faldt til ro, var der 115 kilometer til mål, og en stor gruppe med blandt andre Matteo Trentin (CCC), Julian Alaphilippe (Quick-Step) og Christopher Juul Jensen (Mitchelton-Scott) lå ude foran.

Casper Pedersen stak efter den med sin Sunweb-kollega Tiesj Benoot på hjul og trak også Pierre Rolland (B&B-Vital) med op.

Dermed sad to danskere ude foran i hjælperoller, for efter lang tids kamp nåede også en lille gruppe med blandt andre Mikel Nieve (Mitchelton-Scott) op.

De 23 mand havde med 75 kilometer til mål over ti minutters forspring ned til feltet og kunne i ro og mag belave sig på at skulle afgøre etapesejren mellem sig uden at skulle forcere tempoet.

I finalen ventede først Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte (kategori 1) og derefter en hård knold op til målstregen i Villard-de-Lans.

Finalen blev uden danskere, for de måtte begge slippe, da tempoet blev sat i vejret på kategori-1-stigningen med omkring 30 kilometer til mål.

Fra frontgruppen trak Lennard Kämna og Richard Carapaz sig fri, og tyskeren overrumplede colombianeren på vej mod toppen af kategori 1-stigningen.