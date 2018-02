Optimistisk PSG-træner tror på skadefri Neymar før CL-opgør

Paris Saint-Germains træner, Unai Emery, regner dog med, at angriberen bliver klar til returopgøret mod Real Madrid i Champions League 6. marts.

Den brasilianske superstjerne Neymar måtte efter et vrid i anklen forlade banen på en båre i søndagens Ligue 1-klassiker mod Marseille.

- De første undersøgelser i omklædningsrummet viste, at han har vredet om på sin ankel, siger Unai Emery.

Neymar skal nu gennemgå et grundigt lægetjek for at fastslå skadens omfang.

- Vi venter på resultatet af undersøgelsen, og vi er optimistiske. Hvis jeg skulle give et svar i dag, så ville jeg sige ja, siger Emery om muligheden for, at Neymar bliver klar til opgøret mod Real Madrid.

Den 26-årige brasilianer vred om på anklen i en duel med en modspiller ti minutter før slutfløjtet i 3-0-sejren over Marseille.

Ifølge PSG-anfører Thiago Silva skal det franske storhold ikke forvente at se Neymar på banen, når holdet igen møder Marseille i ligacuppen på onsdag.

- Neymars ankel er allerede hævet. Jeg er ikke læge, men jeg tror ikke, han bliver klar til onsdag. Han skal hvile, siger Thiago Silva til Canal+.

Med sejren over Marseille udbyggede PSG forspringet i toppen af Ligue 1 til 14 point ned til nærmeste forfølger. Monaco spillede 3-3 mod Toulouse lørdag, mens Lyon måtte nøjes med 1-1 mod lokalrivalerne fra Saint-Etienne.

Dermed ligger Monaco på andenpladsen, mens Marseille og Lyon indtager henholdsvis tredje- og fjerdepladsen i Ligue 1.