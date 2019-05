Optimistisk Brøndby-træner: OB havde nok afskrevet os

Brøndby vil med en sejr overhale fynboerne og slutte på fjerdepladsen, der giver mulighed for europæisk deltagelse i næste sæson.

Cheftræner Martin Retov lægger pres på fynboerne før den afgørende kamp.

- Jeg er sikker på, at OB ikke er glade for at skulle møde os i sådan en afgørende kamp, for jeg tror, at de havde afskrevet os for et par runder siden.

- De var nok ret sikre på, at de skulle ende på en af de europæiske pladser. Det kan de misse nu, og det er et hårdt pres for dem, siger Brøndby-træneren.

Simon Hedlund scorede et fremragende langskudsmål til 2-1 i mandagens sejr over FC Midtjylland.

Den svenske offensivspiller er optimistisk forud for kampen mod OB.

- Vi går ind til kampen med stor selvtillid. Vi scorede fire mål i dag, og det er altid godt for selvtilliden, siger Simon Hedlund, der har opskriften på en sejr klar.

- Mod OB skal vi være bedre organiseret, end vi var i første halvleg mod FC Midtjylland. Det blev dog bedre i anden halvleg, siger Brøndby-spilleren.

Martin Retov hæfter sig ligeledes ved anden halvleg mod FCM og vil tage takterne med videre.

- Jeg så noget klogskab, efter at vi kom foran. Anden halvleg var godkendt, og kan vi komme foran i Odense, er det noget af det, vi skal bruge.

- Vi skal være dygtige på bolden, og i anden halvleg mod Midtjylland fandt vi mange gode løsninger, siger Retov.

Nummer fire fra mesterskabsspillet møder vinderen af AGF mod Randers i en direkte duel om en plads i Europa League-kvalifikationen efter sommerpausen.