Oprykkerne HB Køge er ét point fra at bryde 19 års duopol

Siden 2002 er det de samme to hold, Brøndby IF og Fortuna Hjørring, der har vundet samtlige danske mesterskaber i kvindefodbold.

Oprykkerne fra Køge kan nøjes med uafgjort og blive klubben, der sætter en stopper for duopolet i dansk kvindefodbold. Brøndby er tvunget til sejr for at tage guldet.

Per Rud, administrerende direktør i HB Køge, kalder det "nærmest uvirkeligt", hvis det skulle lykkedes at tage guldet i første forsøg.

- Det er gået meget hurtigere, end nogen havde regnet med.

- Men selvfølgelig er der et pres, når man skal spille sådan en kamp, og en risiko for, at der går nerver i det. Men hvem er presset størst på? Det er svært at sige, siger Per Rud.

At et fodboldhold kan gå fra at være oprykker til at være én kamp fra et historisk dansk mesterskab, handler om at gå "all-in", fortæller han.

- Vi sagde fra start, at hvis det skulle være, så skulle det også være. Vi har ikke fedtet os ind i ligaen. Det har været en god samling af spillere og en rutineret trænerstab, der har fået det til at lykkedes.

- Og så har vi ikke haft nogle begrænsninger. Vi har følt en kæmpe opbakning både fra byen og fra de amerikanske ejere, der har understøttet det fra starten.

Netop de amerikanske ejere, der købte aktiemajoriteten i klubben i 2019, har givet muligheden for at tilføje amerikanske profiler som ligaens topscorer Kyra Carusa.

Samtidig får kvindeholdet samme fokus og muligheder som herreholdet i 1. division.

- Vi har fra start sagt, at det skal være et ligeværdigt koncept. På den måde har vi virkelig løftet kvinderne. De har følt sig lyttet til og værdsat, siger Per Rud.

Hos Brøndby står der allerede 12 DM-pokaler i skabet.

Klubbens anfører, Theresa Eslund, føler sig også overbevist om, at der snart står et 13. trofæ.

- Vi skal spille, som vi gør i øjeblikket, hvor vi er inde i en rigtig flot periode, og så er jeg faktisk sikker på, at vi står med sejren og pokalen til sidst, siger hun.

34-årige Eslund, der har 133 danske landskampe på cv'et, spiller desuden sin sidste kamp i karrieren, når guldet skal placeres lørdag.

- Det vil være helt fantastisk at slutte af med pokalen og guldet om halsen. Så vil jeg gå taknemmelig og lykkelig fra banen.