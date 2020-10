Oprykkeren Vejle kan mandag blive Superligaens førerhold

Faktisk kan traditionsklubben mandag aften overtage førstepladsen ved at vinde udekampen mod AaB.

De fleste eksperter havde nok forventet en hård kamp i bunden af Superligaen for oprykkeren Vejle Boldklub, men indtil videre har Vejle i stedet placeret sig i den sjove ende af tabellen.

Hidtil i sæsonen har Vejle leveret flot offensiv fodbold, og den stil skal fastholdes, siger Vejles assistenttræner, Uzunea Dumitru.

- Vi har fået selvtillid af vores sæsonåbning, og den tager vi med, men vi ændrer ikke stil. Vi skal fortsat kende balancen mellem at forsvare og angribe, og så skal vi turde holde i bolden i perioder.

- Sæsonen har vist, at vi offensivt kan gøre ondt på modstanderen, men vi skal også sætte vores offensiv i scene. Det må ikke blive en forsvarskamp, for så er AaB et dygtigt hold fremad banen, siger Uzunea Dumitru.

Det sidste viste AaB prøver på for otte dage siden, da udekampen mod FC København blev vundet med 2-1.

Ellers har AaB dog ikke sprudlet offensivt hidtil i sæsonen efter i alt fem mål i lige så mange kampe. Omvendt har nordjyderne også kun indkasseret fem mål, hvilket er det laveste i ligaen.

Derfor skal Vejle ramme topniveau for at vinde og dermed snuppe førstepladsen, er Uzunea Dumitru bevidst om.

- Vi er oprykkere til 3F Superligaen, og hver kamp kræver det bedste af os, men vi tager til Aalborg med troen på, at vi igen kan lave et godt resultat, siger assistenttræneren.

Inden mandagens kamp, der begynder i Aalborg klokken 19, ligger Sønderjyske og FC Midtjylland i toppen af Superligaen med hver 13 point.

Med en sejr kommer Vejle op på samme pointtal, men vil uanset sejrens størrelse så have den bedste målscore.