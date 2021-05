Oprykkere tromler videre med store sejre i 1. division

Silkeborg vandt med 4-1 og kravlede dermed op på 69 point, hvilket er nok til andenpladsen.

Viborg bankede Esbjerg, som missede oprykningen med et nederlag til FC Fredericia tidligere på ugen. Det endte med en 4-0-sejr, og Viborg holder fast i sin førsteplads med et point mere end Silkeborg.

I Silkeborg fortsatte den brandvarme anfører Magnus Mattsson lørdag den storform, han har vist på det seneste. Han stod bag klubbens to første scoringer.

Målet til 2-0, som faldt 17 minutter inde i opgøret - to minutter efter det første mål - var det mest bemærkelsesværdige. HB Køge-forsvarsspiller Eddi Gomes lykkedes slet ikke med sit indgreb mod Alexander Lind, som sendte bolden på tværs til Matsson, der scorede i tomt net.

William Madsen pyntede på resultatet for HB Køge inden pausefløjt, men Silkeborg tromlede videre i anden halvleg.

Alexander Lind, som var i oplæggerens rolle ved Silkeborgs andet mål, stod selv bag målet til 3-1. Anders Klynge bankede kampens sidste scoring i kassen, da han trykkede kanonen af fra kanten af feltet efter 68 minutter.

Sebastian Grønning blev den store spiller for Viborg i opgøret mod Esbjerg. Han lynede to gange og holdt fast i topscorerlistens førsteplads.

Lorenzo Gordinho og Tobias Bech stod for de øvrige to scoringer i Viborgs 4-0-sejr.

I nedrykningsspillet stødte Hvidovre IF og Vendsyssel FF sammen. Her endte det 2-2. Hvidovre er allerede sikret overlevelse, mens Vendsyssel kæmper indædt for det. Det ene point luner i bundstriden, hvor to nedrykkere skal findes blandt Vendsyssel, Kolding og Skive.