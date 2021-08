Opløb og heller har taget fokus i dansk løbsplanlægning

Hollandske Dylan Groenewegen, der kører for Jumbo-Visma, var i august sidste år impliceret i et voldsomt uheld, som sendte Quick-Steps Fabio Jakobsen ud i barrieren.

Et af navnene på startlisten til denne uges PostNord Danmark Rundt vækker minder om et af de grimmeste styrt i cykelsporten i mange år.

Hegnet bristede, og Jakobsens karriere blev sat på pause på grund af alvorlige skader, mens Groenewegen fik ni måneders karantæne.

I det hele taget har sikkerhed været et stort tema i det professionelle cykelfelt de senere år, og en lang række ryttere har kritiseret Den Internationale Cykelunion (UCI) og løbsarrangører for ikke at skabe sikre nok rammer for rytterne.

I PostNord Danmark Rundt har man noteret sig den generelle kritik, men de danske arrangører føler ifølge løbsdirektør Frank Hyldgaard, at sikkerheden på de danske veje er god.

- Man har heldigvis altid gået ret meget op i det i PostNord Danmark Rundt. Mig bekendt har der heller ikke været alvorlige styrt.

- Vi er meget opmærksomme på helleanlæg, og hvordan opløbsstrækningerne er skruet sammen. Det betyder noget, at man ikke laver et opløb, der går lidt nedad. Der er en verden til forskel på, om de kører med 73 eller 53 kilometer i timen. Det har vi stort fokus på, siger han.

Også i sommerens Tour de France råbte cykelryttere op og protesterede mod ruteplanlægningen, hvor smalle veje og hård positionskamp førte til flere styrt.

Flere af Tour-danskerne påpegede under det franske løb, at rytterne ikke havde tilstrækkelig indflydelse på ruteplanlægningen.

Selv om rytterne ikke sidder med om bordet, når den specifikke rute skal lægges i Danmark, høres de indimellem til udvalgte placeringer, påpeger Frank Hyldgaard.

- Der kan være nogle ting, hvor man lige spørger nogle af de danske ryttere, som kender nogle af de rundstrækninger, vi kører på, om de har en kommentar til det, siger han.

Cykelrytteren Søren Kragh Andersen har ikke selv oplevet at blive hørt om den slags. Men han oplever, at PostNord Danmark Rundt er god til at skabe et sikkert løb.

- Normalt har de godt styr på ruter, sikkerhed og politi. De gør et godt stykke arbejde. Jeg forventer ikke, at der er problemer i Danmark Rundt, og det har der ikke været førhen.

- Men jeg synes, at det er et godt emne at holde fokus på. For hvis der sker noget, er det os, der bliver ramt af det. I nogle løb er der farlige situationer, der kunne være undgået, så det er godt, der er fokus på det, siger han.

PostNord Danmark Rundt begynder tirsdag og slutter på lørdag. Der køres i alt fem etaper.