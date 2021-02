Ophidset Zidane kræver respekt: Vi vandt altså sidste år

På et pressemøde forud for lørdagens udekamp mod Huesca i den spanske liga blev Zidane spurgt til, om fans og andre bør afskrive det forsvarende mesterhold i kampen om guldet.

Det sker på et tidspunkt, hvor Real Madrid midtvejs i sæsonen er ti point efter førerholdet Atlético Madrid, der endda har spillet en kamp færre.

- Jeg fortjener ikke at blive behandlet sådan af pressen. Vi vandt ligaen sidste år, og jeg havde håbet på lidt mere respekt, lød det fra Zidane i en usædvanlig hård tone.

Franskmanden mener ikke, at det er i orden at sætte spørgsmålstegn ved holdet et halvt år efter det seneste mesterskab.

- Vi har fortjent retten til at kæmpe i La Liga i denne sæson. Giv os i det mindste den her sæson.

- I næste sæson skal der ske ændringer, men i år bør I lade os - holdet der vandt ligaen i sidste sæson - kæmpe med om titlen igen. Det er altså ikke ti år siden - det var i sidste sæson, siger han.

Zidane mener, at journalisterne har en dagsorden om at få ham væk fra trænersædet i den spanske storklub.

- Vis dog lidt respekt for, hvad vi har opnået. I siger meget, men hvorfor siger i ikke bare til mit ansigt, at I ønsker mig væk fra klubben i stedet for at gøre det bag min ryg, vrissede Real Madrid-træneren.

Zinedine Zidane føjede desuden til, at han oven på to ugers corona-isolation glæder sig over, at han endelig er tilbage på trænerbænken.

Atlético Madrid topper La Liga med 50 point for 19 kampe. FC Barcelona og Real Madrid deler andenpladsen med hver 40 point. De to forfølgere har dog spillet en kamp mere end Atletico Madrid.