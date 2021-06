Opereret Eriksen er udskrevet og har besøgt landsholdet

Christian Eriksen har været igennem en vellykket operation og er blevet udskrevet fra Rigshospitalet, meddeler Dansk Boldspil-Union (DBU) på Twitter.

Efter udskrivelsen har den danske midtbanespiller desuden besøgt landsholdskammeraterne i EM-lejren i Helsingør, fremgår det.

Eriksen rejser nu hjem og vil være sammen med familien den kommende tid.

Via DBU's twitter profil sender Eriksen en tak for støtten.

- Tak for de utroligt mange hilsner - det har været fantastisk at mærke. Operationen er gået godt, og jeg har det efter omstændighederne fint, lyder det fra midtbanespilleren fra den italienske klub Inter.

- Det har været fedt at se gutterne efter den flotte kamp i aftes (torsdag, red). Jeg hepper på dem til kampen mod Rusland.

Den 29-årige dansker faldt om med hjertestop i Danmarks EM-åbningskamp mod Finland lørdag og måtte genoplives på banen.

Han har efterfølgende været indlagt på Rigshospitalet til undersøgelser. Her har han fået indopereret en ICD-enhed, som skal sætte hjertet i gang i igen, såfremt noget lignende måtte gentage sig.

Danmark endte med at spille kampen mod Finland færdig, da spillerne havde fået at vide, at Eriksen havde det fint efter omstændighederne.

Kampen blev tabt med 0-1 til Finland, og i torsdagens 1-2-nederlag mod Belgien blev Christian Eriksen hyldet både før og under kampen.

I kampens 10. minut - valgt ud fra Eriksens rygnummer - stoppede spillerne på begge hold spillet og gav sig til at klappe sammen med publikum i Parken.

Om Eriksen kommer til at genoptage sin karriere, er endnu uvist.

Han er på kontrakt i italienske Inter, med hvem han for nylig vandt mesterskabet. Men der er angiveligt regler i Italien, som gør det meget svært at få lov til at spille, hvis man har problemer med hjertet, uanset at han nu er blevet opereret for det.