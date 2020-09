Opblusset coronapandemi udsætter tilskuerudvidelse

Den opblussede coronapandemi får betydning for afviklingen af sportsarrangementer i dele af Danmark.

Sådan lyder det på et pressemøde og i en pressemeddelelse fra Sundhedsministeriet.

- Københavnsområdet og Odense Kommune undtages fra den planlagte udvidelse af den tilpassede Superliga-ordning til andre idrætsarrangementer, hedder det.

Det kommer blandt andet til at ramme håndbold i dele af Danmark.

Lørdag oplyste Kulturministeriet, at der fra 9. september også til andre sportsgrene end fodbold bliver mulighed for at lukke mere end 500 tilskuere ind til idrætsarrangementer.

Men det bliver altså ikke i hele Danmark. Direktør i Divisionsforeningen Håndbold Thomas Christensen afventer dog fortsat mere konkret viden.

- Vi ved ikke mere, end hvad der er blevet sagt på pressemødet. Men som jeg forstår det, bliver de kommuner ikke en del af udvidelsen, der bliver sat i kraft på onsdag, siger Thomas Christensen.

Metal Ligaen i ishockey, der skyder den nye sæson i gang 18. september, vil ligeledes blive berørt, da Odense Bulldogs, Herlev Eagles og Rødovre Mighty Bulls optræder i ligaen og hører under de pågældende kommuner.

Danmarks Ishockey Union har for nuværende ingen kommentarer til mandagens nyhed, lyder det fra presseafdelingen.

Derimod kommer tiltaget ikke til at berøre afviklingen af fodboldens Superliga nu og her.

- Som jeg tolker det, kan 3F Superligaen afvikles efter den gældende bekendtgørelse, der gjaldt indtil 31. august, og som er blevet forlænget til 31. oktober, siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen.

Dermed skulle FC København stadig kunne tage imod omkring 12.000 tilskuere og Brøndby 8000.

- Afhængigt af, at tilskuerne bliver sektioneret, som de skal, vil klubberne have deres godkendte kapacitet til rådighed, siger Claus Thomsen.