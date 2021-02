Omstridt dommer får Premier League-pause efter mordtrusler

Han har selv ønsket en pause, efter at han og hans familie modtog dødstrusler for få dage siden. Det skriver Sky Sports.

Dean har fået stor opmærksomhed på det seneste for to udvisninger.

Senest kom Dean i vælten lørdag, da han kort før tid gav rødt kort til West Hams Tomás Soucek i opgøret mod Fulham, der sluttede 0-0.

Mandag blev det røde kort annulleret, og i samme forbindelse kom det frem, at Deans familie havde modtaget trusler på livet.

For en uge siden fik Dean ligeledes hård kritik for at have udvist Southamptons Jan Bednarek i opgøret mod Manchester United, der blev tabt 0-9.

Også dette røde kort blev siden annulleret.

52-årige Dean har de seneste dage modtaget bred støtte fra dommerkolleger og spillere.

Blandt andre den udviste Tomás Soucek har forsvaret dommeren.

- Uanset hvilke beslutninger, der træffes på banen, skal de blive på banen. Jeg bryder mig ikke om at høre, at det forstyrrer privatlivet, og jeg sender Mike Dean og hans familie min støtte.

- Ingen form for misbrug hører nogen steder hjemme, skriver Soucek på Twitter.