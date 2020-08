33-årige Julian Nagelsmann har allerede været træner på højeste tyske niveau i mere end fire år. Forud for denne sæson blev han ansat som cheftræner for Yussuf Poulsen og de andre energiske spillere i RB Leipzig, hvis klubstrategi flugter med Nagelsmanns offensive spillestil.

Omstillingsparate tyskere styrer CL fra bænken

Tyske trænere er dygtige til at adoptere nye fodboldtendenser og få succes med dem. Men aktuel tysk trænerdominans er et øjebliksbillede, siger trænerchef.

Tre ud af de fire tilbageværende cheftrænere har således tysk pas: Julian Nagelsmann er træner for RB Leipzig, Thomas Tuchel er i spidsen for Paris Saint-Germain, og Hans-Dieter Flick styrer Bayern München. Sidste år vandt tyske Jürgen Klopp turneringen med Liverpool.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her