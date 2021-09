Omdiskuteret AGF-profil er blevet vant til kritik

I sidste uges opgør mod Silkeborg blev den unge kantspiller nemlig fanget i gentagne forsøg på film, mens han også er blevet beskyldt for provokerende adfærd på banen.

Det er dog ikke en kritik, som rører Thorsteinsson synderligt.

- Jeg er nok ved at blive vant til det. Hver gang jeg gør noget, så går folk amok, men jeg går ikke rigtig op i det.

- Jeg er den, jeg er, og jeg ved, at jeg nogle gange gør noget, som jeg ikke burde have gjort. Det rager mig ikke, hvis nogen har lyst til at skrive noget på sociale medier eller i avisen.

- Fodbold er et holdningspræget spil, og jeg er ligeglad, siger den 22-årige islænding, der leverede et specielt rullefald undervejs i jubelscenen mod Sønderjyske.

- Jeg lod mig falde sådan dér som en besked til mine haters.

Efter opgøret mod Silkeborg varslede David Nielsen, at han ville tage sig en snak med Thorsteinsson, og det har han gjort i ugens løb.

- Jeg har talt med ham om, at det er vigtigt, at han er sig selv, men at han også hele tiden prøver at tænke over de her ting.

- Jo mere opmærksomhed, der er, og jo flere mennesker, der er på stadion, jo bedre spiller Jon. Han har den mentalitet, og det er en vigtig mentalitet at have på holdet.

- Når man spiller for AGF, så skal man være klar til at blive hadespiller nummer ét i løbet af en sæson, siger cheftræneren.

Thorsteinsson har kontraktudløb i AGF til næste sommer, og selv om der endnu ikke er taget stilling til en eventuel kontraktforlængelse, frygter han ikke, at kritikken kan få indflydelse på, om han har lyst til at blive i Aarhus.

- Hvis jeg blev buet ud på stadion, så måske ja. Jeg gør noget dumt nogle gange, men når jeg trækker AGF-trøjen over hovedet, så giver jeg mig hundrede procent. Hvis nogen siger noget andet, så tager de fejl, siger Thorsteinsson.