Ombejlet FCN-profil i tårer: Forberedt på afsked

Med hovedet og tårer fra øjnene forsøgt gemt under den gule målmandstrøje fra FC Nordsjælland var det en bevæget Peter Vindahl Jensen, der fredag aften fejrede 1-0-sejren over de forsvarende mestre på Brøndby Stadion.

Ét var, at sejren var første gang i 16. forsøg mod Brøndby, men noget andet og formentlig mere afgørende var, at kampen meget vel kan have været Vindahls sidste i klubben.

Han kædes nemlig kraftigt sammen med et skifte til den hollandske Æresdivision-klub AZ Alkmaar.

- Det er aldrig helt til at vide, om det var min afskedskamp, men jeg er da i hvert fald forberedt på det. Intet er dog skrevet under endnu, siger han og bekræfter, at han har skullet forholde sig til interessen fra AZ Alkmaar.

- Der er ingen tvivl om, at det er en stor klub. Jeg føler mig klar til at tage næste skridt, og særligt er det spilletiden, som vægter højest for mig, for det er vigtigt for min udvikling.

FC Nordsjælland vil forstærke sig, hvis salget af 23-årige Peter Vindahl går igennem.

Lige nu er det nemlig kun 18-årige Andreas Gülstorff, som FCN har i førsteholdstruppen ud over Peter Vindahl Jensen.

- Vi kigger efter en forstærkning, det er vi nødsaget til, hvis vi skulle miste Peter. Så må vi se på, hvem vi kan få ind, siger cheftræner Flemming Pedersen, der dog ikke er bange for at bruge unge målmænd.

- Er man 18 år som Andreas Gülstorff, så kan man godt gøre sig gældende. Er man god nok, skal man spille, og Gülstorff vil selvfølgelig være i spil til målmandsposten, hvis vi mister Peter, lyder det fra træneren.

Sportsdirektøren i klubben, Mikkel Hemmersam, går heller ikke op i, at en eventuel ny målmand skal have erfaring.

- Hvis vi skulle miste Peter Vindahl Jensen, er det vigtigste for mig kvalitet og potentiale. Det betyder ikke så meget, om spilleren er erfaren. Vi skal finde en målmand, der passer ind i det, som vi gør. Det er det afgørende, siger han.

Peter Vindahl spillede fredag aften kamp nummer 55 for FCN.