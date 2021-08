Ombejlet Daramy er åben for det rette klubskifte

19-årige Daramy spillede torsdag blændende mod bulgarske Lokomotiv Plovdiv, og efter det, der kunne være hans sidste kamp i Parken, fortæller han, at han er åben for at skifte klub, hvis det rette tilbud kommer.

FC København meldte onsdag ud, at klubben forhandler med belgiske Club Brugge om et muligt salg af københavnernes offensive stortalent Mohamed Daramy.

- Man har altid lyst til at komme ud på et tidspunkt, men jeg venter på det rette tidspunkt og bud.

- Hvis det er det rette, så er jeg åben, men lige nu er jeg glad for at være i FCK og mit hoved er her, siger han og tilføjer om den belgiske klub, som FCK forhandler med:

- Jeg har ikke set så meget til klubben, men ved, at det er en okay stor klub, og at de spiller Champions League. Men jeg har ikke tænkt så meget over det.

Unge Daramy sprudlede med flotte driblinger, et mål og to oplæg i torsdagens 4-2-sejr.

- Al snakken påvirker mig ikke så meget. Mit hoved er her i FCK, hvor jeg er virkelig glad for at være. Det kunne man også se på min præstation, lyder det fra Daramy, der med en stor hyldest også blev opfordret af FCK-fansene til at blive og skrive under på en ny kontrakt.

- Det var rigtig fedt og virkelig stort at blive hyldet. Fansene vil virkelig gerne have, jeg bliver, og de sang også efter fire år mere på kontrakten.

Hverken Daramy eller cheftræner Jess Thorup kunne fortælle meget om status i forhandlingerne torsdag aften.

- Jeg ved ikke, om det var hans sidste kamp, og jeg aner ikke, hvad der kommer til at ske fremadrettet. Spillerne og jeg holder fokus på det, vi kan gøre noget ved, og det gjorde Daramy fantastisk mod Lokomotiv, siger FCK-træneren, der slår fast, at klubben er på transfermarkedet efter offensiv forstærkning - om Daramy sælges eller ej.

Med torsdagens sejr spillede FC København sig videre til playoffrunden i Conference League-kvalifikationen, hvor tyrkiske Sivasspor venter.