Olympisk badmintonkvalifikation slutter i juni

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har godkendt de reviderede OL-kvalifikationsplaner i badminton.

Det skriver Det Internationale Badmintonforbund (BWF) på sin hjemmeside.

Her fremgår det, at Singapore Open, der slutter 6. juni er sidste mulighed for at indsamle point til kvalifikationen, der bærer navnet "Road to Tokyo", og som opdateres for sidste gang 15. juni. Der er OL-åbningsceremoni 23. juli.

Dermed har de bedste badmintonspillere igen fået klarhed over deres vej til sportens mest prestigefyldte turnering.

Frem mod OL-deadline er der aktuelt syv World Tour-turneringer. Antallet var oprindeligt højere, men en række turneringer er aflyst eller udskudt som følge af coronapandemien.

I hver af sportens fem kategorier må der maksimalt være to singlespillere/doublekonstellationer per nation.

For at en nation kan få to deltagere med til legene i en af kategorierne, kræver det, at begge spillere/doublekonstellationer er i top-8 på kvalifikationslisten.

For Danmarks vedkommende betyder det, at herresingle meget vel kan være den eneste kategori, hvor Danmark har to medaljechancer. Det var også tilfældet ved OL i Rio i 2016.

Både Viktor Axelsen og Anders Antonsen ligger lunt i OL-svinget, men Rasmus Gemke kan potentielt nå at snuppe en OL-plads, hvis han laver en meget stærk slutspurt.

World Tourens 2021-sæson begynder i denne uge med Super 300-turneringen Swiss Open.