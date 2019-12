Olsen vælger sine kampe med omhu: EM er udvandet

Siden har han haft muligheder både for at blive klub- eller landstræner, men Olsen har takket nej og har det glimrende med tilværelsen som pensionist.

Torsdag den 26. december er det 1500 dage siden, at Morten Olsen takkede af som landstræner for Danmark med 2-2 hjemme mod Sverige og dermed en mislykket EM-kvalifikation.

Fodbold fylder stadig meget for Olsen, men på et helt andet plan end tidligere.

- Tidligere så jeg vel 400-500 kampe om året, og så bliver man mættet. Nu er jeg absolut mere selektiv og ser måske kun en tiendedel. Tidligere var der kampe, jeg skulle se. Nu vælger jeg mine kampe. Men jeg elsker stadig at se fodbold.

- På sin vis ser jeg stadig fodbold med trænerbriller på, men måske ikke så skarpt som tidligere, da jeg ikke skal analysere modstandere og spillere. Jeg ser mest topfodbold, men talentudvikling står stadig mit hjerte nær.

Olsen har ikke ændret syn på fodbold. Når han sætter sig foran skærmen i sit belgiske hjem, foretrækker han at se offensiv kombinationsfodbold.

- Nogle brænder for deres klubhold, og de fleste danskere følger landsholdet. Men som neutral vil jeg gerne se underholdende fodbold og helst fra begge hold, siger Olsen.

Men hvad er så underholdende fodbold i 2019?

- Det er, når holdene i Champions League mødes fra ottendedelsfinalerne efter nytår. Det er bare de bedste spillere på de bedste hold. Det går hurtigt, det er teknisk, og spilintelligensen er utrolig, mener den 70-årige Olsen.

Han mener, at den slags klubfodbold har overhalet landsholdsfodbold rent kvalitetsmæssigt.

- Landsholdet kan samle nationer hvert andet år ved slutrunder, men jeg synes, at de to seneste slutrunder har været dårlige med meget lidt positiv fodbold. Der er alt for mange hold med. Det er udvandende, når 24 lande deltager ved EM. Det er halvdelen af Europa.

- Det går ud over spillets kvalitet, når for mange lande bare forsvarer sig for at overleve, synes Olsen.

Det danske landshold følger han dog stadig tæt. Nu som fan. Efter at han selv missede kvalifikationen til VM i 2014 og EM i 2016, har han fra afstand set Åge Hareide føre Danmark til VM i 2018 samt EM næste sommer.

Holdninger til landsholdets seneste år under Hareide holder Olsen for sig selv, men han udtrykker gerne optimisme på dansk fodbolds vegne med udgangspunkt i øjebliksbilledet.

- Det handler om, at spillerne hele tiden bliver matchet på det bedste niveau, og lige nu har vi mange spillere i de bedste europæiske ligaer. Så kan det være lidt op og ned, om de spiller. Lige nu har landsholdet en god blanding af unge og rutinerede. Det ser fint ud.

- Også talentmassen. Jeg husker jo, hvordan vi i 2000 måtte hente spillere til U21-landsholdet nede i danmarksserien. Nu spiller mange af dem i udlandet og matches på et helt andet niveau, pointerer Morten Olsen.

Og selv om han ikke er begejstret for det udvidede EM, ser han det som en unik mulighed, at Danmark næste sommer spiller tre gruppekampe på hjemmebane mod Finland, Belgien og Rusland.

- Det bliver lidt mærkeligt med så mange værter ved en slutrunde, men for Danmark er det en once in a lifetime-mulighed med tre hjemmekampe, og man kommer ikke uden om, at det også bliver en fordel.

- Det er fantastisk for danskerne og landsholdet, lyder det fra Olsen.