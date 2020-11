Oliver Christensen vil bide sig fast på landsholdet

Mens Christensen og OB spillede 1-1 søndag, så endte debuten på nationalmandskabet for nylig som bekendt med en sejr og et rent bur i arvefjendeopgøret mod Sverige.

Her fik OB-målmanden, som søndag måtte se en sejr fordufte i overtiden mod Sønderjyske, sin første landskamp for Danmark.

Selv om udtagelsen i første omgang skyldtes en række afbud, er den 21-årige fynbo utrolig stolt af præstationen. Han har nu fået øjnene op for, at vejen til landsholdet ikke nødvendigvis er lang.

- Det har givet mig blod på tanden og gjort mig opmærksom på, hvad man skal være dygtig til på aller øverste niveau, siger Oliver Christensen søndag.

Han ved, hvad han skal arbejde med for at blive en af landstræner Kasper Hjulmands faste spillere.

- Det generelle niveau skal hæves, og man skal være meget stabil, hvis man skal være med omkring landshold.

Lige nu står blandt andre Kasper Schmeichel og Frederik Rønnow foran i køen til landsholdet, men Oliver Christensen har alderen på sin side, og derfor har han også tålmodighed.

- Lige nu er der måske fem dygtige målmænd foran mig, så jeg skal klø på og forbedre mig. På et tidspunkt bliver det min tur, hvor jeg forhåbentlig kan bide mig fast.

- Jeg håber, at jeg om nogle år kan komme fast med og af den vej arbejde mig op, fortæller han håbefuldt.

Indtil sommeren 2023 har han kontrakt med OB, og i første omgang fokuserer han på at udvikle sig hos superligaholdet frem for at skifte til en større klub.

- Man stiler altid efter at spille på det højest mulige niveau, og lige nu er det OB, hvor jeg er rigtig glad for at være. Jeg spiller hver weekend. Men jeg ved ikke, hvornår tiden kommer til at komme videre.

Han er lige nu også fast mand mellem stængerne på U21-landsholdet.