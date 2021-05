Oliver Christensen gør klar til comeback for OB

I over en måned har OB-målmanden Oliver Christensen været ude med en skade, men han forventer at gøre comeback i sæsonens sidste kamp i Superligaen mandag.

- Jeg glæder mig utrolig meget til kampen mod AC Horsens. Det har været hårdt at sidde ud og se kampene fra tribunen eller hjemme i sofaen.

- Det har ikke været sjovt, så jeg glæder mig til at komme tilbage - og det er bare ekstra dejligt, at det ovenikøbet bliver med fans.

- Det er efterhånden et stykke tid siden, jeg har prøvet at spille foran dem, så det bliver fantastisk, siger Oliver Christensen.

U21-landstræner Albert Capellas sagde fredag, at han havde fået melding om Oliver Christensens comeback.

OB-keeperen var med i truppen til U21-EM, hvor Danmark er nået til kvartfinalen og skal møde Tyskland 31. maj.

Oliver Christensen har ikke været i kamp siden 18. april hjemme mod Sønderjyske, hvor han lå på græsset med smerter og modtog behandling efter et udspark.

- Lige i det øjeblik kørte rigtig mange ting gennem hovedet på mig. Jeg var med det samme rigtig bange for, at jeg skulle misse den kommende periode med U21-landsholdet, som byder på en EM-kvartfinale mod Tyskland.

- Derudover var jeg også bange for, at jeg ville ikke ville kunne spille mere i dette års Superliga, hvilket desværre også næsten blev en realitet. Så jeg var utroligt ked af det de første par dage.

- Men jeg valgte at tage skeen i den anden hånd og arbejde sindssygt hårdt for at komme tilbage så hurtigt som muligt, og det ser heldigvis ud til, at det har givet pote, siger Oliver Christensen.

Det er vigtigt for målmanden at få en kamp i benene inden U21-EM.

- Det er godt for mig at mærke, hvordan kroppen reagerer efter en kamp, inden den står på EM.

- Derudover er der også det mentale aspekt i, at jeg efter mandagens kamp igen er helt sikker på, at jeg kan spille uden problemer, og at jeg kan lave 30 udspark i en kamp, uden jeg skal frygte for, at skaden bryder op.

- Så for mig personligt er kampen vigtig, da jeg har det klart bedst med, at jeg har spillet 90 minutter, inden jeg forhåbentlig skal spille EM-kvartfinale for Danmark, siger han.