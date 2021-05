Olesen mangler afklaring før topniveauet kan komme tilbage

Han har haft svært ved at levere store resultater siden hans udelukkelse på European Tour blev ophævet i sommeren 2020.

Når Danmarks største golfturnering, Made in Himmerland, går i gang torsdag morgen, er Thorbjørn Olesen én af i alt 16 danskere til start.

Men i fremtiden håber han at finde tilbage til det niveau, der i mange år gjorde ham til Danmarks bedste golfspiller.

- På den korte bane har jeg ikke de store ambitioner og forventninger. Men jeg håber i fremtiden, at jeg kan lave et godt team, få sat mig selv op og komme tilbage på det niveau, som jeg ved, at jeg kan være på, siger Thorbjørn Olesen.

- Men lige nu er der for mange ting, der ikke er afklaret, og som jeg ikke kan styre selv. Så jeg går bare og prøver at hygge mig lidt med golfen.

Han var udelukket på baggrund af en stadig verserende sag.

I juli 2019 blev Thorbjørn Olesen anholdt efter en flyvetur fra Nashville i USA til London i England, og senere blev han tiltalt for tre forskellige forhold om upassende opførsel. Han nægter sig skyldig i alle tre.

Han er blandt andet tiltalt for "sexual assault on a female", hvilket dækker over berøring af seksuel karakter uden samtykke.

Retssagen skulle være afsluttet i maj i London, men på grund af coronaudbruddet er den foreløbig udsat til december 2021.

Med blot tre turneringer i bagagen i 2021 har 31-årige Thorbjørn Olesen da heller ikke de store forventninger til et godt resultat på dansk jord.

- Jeg har ikke trænet og spillet så meget. Jeg skal bare gå og nyde at spille i Danmark, siger han.

2021 har budt på både en skade og en omgang med coronavirus for Thorbjørn Olesen.

Han blev desuden far for første gang i april, hvilket også har holdt ham væk fra træningsbanen.

Made in Himmerland foregår fra torsdag til søndag. Thorbjørn Olesen går sin første runde torsdag klokken 08.20.