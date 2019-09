Olesen fastholder uskyld: Næste retsmøde er i december

Thorbjørn Olesen fastholder, at han ikke er skyldig i tre forhold, han er tiltalt for ved en høring i Isleworth Crown Court i det vestlige London.

Næste retsmøde i sagen er 13. december, hvor golfstjernen igen skal møde op i Isleworth Crown Court. Frem mod december er der flere deadlines, der skal overholdes, for indlevering af materiale.

Olesens forsvarere forsøgte at sikre sig, at det ikke ville komme danskeren til skade, hvis han på et senere tidspunkt erklærer sig skyldig.

Det kunne dommeren Robin Johnson ikke garantere, da det ikke er sikkert, at det er ham, der skal være dommer under en eventuel retssag.

Olesens lejr fortalte ved en tidligere høring, at golfspilleren havde taget medicin forud for flyrejsen, og at der var taget prøver, der endnu ikke var færdiganalyseret.

I den kommende tid skal både anklagemyndigheden og Olesens forsvarere opsøge ekspertudsagn, der eventuelt kan inddrages i sagen.

Skulle forløbet munde ud i en decideret retssag, finder den sted i maj næste år.

Olesen blev anholdt i lufthavnen Heathrow 29. juli efter at have været om bord på et British Airways-fly fra Nashville i USA til London. Han blev afhørt og senere løsladt.

Tre dage senere blev han tiltalt for tre forskellige forhold. Han blev anklaget for "sexual assault om a female", hvilket dækker over berøring af seksuel karakter uden samtykke.

Desuden blev han tiltalt for "assault by beating", hvilket i engelsk lov dækker over et overfald af mindre grov karakter, samt for at være beruset på flyet.

Ved en høring i Uxbridge Magistrates' Court 21. august forklarede anklageren, at Olesen havde været fuld og blandt andet tisset på gulvet i flyet. Ifølge anklageren kyssede danskeren desuden en kvinde på hånden og halsen og rørte ved hendes ene bryst mod hendes vilje.

Olesen afgav ikke selv forklaring, men nægtede sig skyldig i de tre forhold. Det er stadig hans position efter onsdagens høring.