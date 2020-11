Ole Gunnar Solskjær raser over tidligt spilletidspunkt

- Vi var dømt til at fejle. Starttidspunktet for kampen var dømt til at få os til at mislykkes. Vi havde været i Tyrkiet, havde allerede spillet mange kampe i denne sæson, vi kom tilbage torsdag morgen, og så skal vi spille lørdag ved frokosttid. Det er en joke, siger nordmanden efter lørdagens sejr.

- De her drenge fortjener bedre. Luke Shaw er nu skadet på grund af det. Det er en muskelskade i baglåret, der måske kommer til at vare længe, og Marcus Rashford har det heller ikke godt, tilføjer manageren.

Ole Gunnar Solskjær minder om, at verden står midt i en pandemi, hvilket er hårdt for spillerne både fysisk og psykisk.

- Det er udmattende. Lad os spille om søndagen. Det her er en joke, siger han.

Liverpool og Manchester City, der begge spillede Champions League i tirsdags, skal møde hinanden i den sene eftermiddagskamp søndag i Premier League.

Efter to nederlag den seneste uge fik Manchester United en tiltrængt sejr lørdag i en ellers svær udekamp mod Everton.

United vandt kampen 3-1, efter at Everton havde været foran.

Med sejren rykker United op på 13.-pladsen med ti point for syv kampe, mens Everton bliver på femtepladsen med 13 point for otte opgør.