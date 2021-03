Landsholdsveteranen Henrik Møllgaard (tv.) ses her under det ene af opgørene mod Nordmakedonien. Nu er han smittet med coronavirus.

Flere coronasmittet efter landsholdssamling

Det er ikke kun risiko at sende sine spillere til landsholdssamlinger for tiden.

Det må Aalborg Håndbold ligesom flere andre klubber sande.

Fredag oplyser nordjyderne på sin hjemmeside, at Henrik Møllgaard er smittet med coronavirus efter at have været sammen med landsholdet i sidste uges kampe mod Nordmakenonien.

Han er dermed den fjerde danske spiller, der er meldt smittet, efter at landsholdet var samlet.

Tidligere på ugen kom det frem, at Lasse Møller, Jacob Holm og Hans Lindberg var blevet smittet.

Ifølge Aalborg var Møllgaard nær kontakt til en af de smittede og derfor i karantæne.

- Vi er selvfølgelig utroligt ærgerlige over testsvaret, som vi modtog torsdag aften, og vi er rigtig kede af det på Henriks vegne, siger direktør Jan Larsen til Aalborgs hjemmeside.

- Han har det heldigvis godt efter omstændighederne, men han er med sikkerhed ude af tirsdagens kamp mod Ringsted.

Med to kampe tilbage af grundspillet topper Aalborg Håndbold herrernes liga med 37 point.