Officielt: Viborg ophæver kontrakt med Bernio Verhagen

Det bekræfter Nicolai Kristensen, kommunikationsansvarlig i Viborg FF, over for Ritzau.

Viborg, der til dagligt spiller i 1. division, har også sendt en pressemeddelelse ud om nyheden.

- Viborg FF har per dags dato opsagt kontrakten med Bernio Verhagen efter gensidig aftale.

- Vi har for nuværende ikke yderligere kommentarer, da vores fokus er på at afslutte sæsonen på bedst mulig vis på torsdag mod Vejle, lyder det fra Viborg.

Viborg har tidligere skrevet, at klubben føler, at den er blevet udsat for et svindelnummer, og at aftalen med Bernio Verhagen er lavet under falske forudsætninger.

Tidligere tirsdag bekræftede Midt- og Vestjyllands Politi, at Viborg har indgivet en anmeldelse om bedrageri.

Politiet ville dog ikke oplyse, om sagen omhandlede Bernio Verhagen.

Viborg skrev søndag, at klubben følte sig snydt af falske agenter i sagen om Bernio Verhagen.

Ifølge Viborg har flere personer udgivet sig for at være agenter fra den internationale agentvirksomhed Stellar Group og snydt klubben.

- Siden den første dag i forløbet har VFF modtaget forfalskede dokumenter, e-mails og opkald fra personer, der udgav sig for at være virkelige agenter i Stellar Group, skrev Viborg.

Viborg oplyste, at det aldrig var hensigten, at Bernio Verhagen skulle være en del af førsteholdet, men at aftalen alene blev indgået for at forstærke relationen til agentvirksomheden.

- Spilleren blev derfor hentet ubeset og uden økonomisk risiko for Viborg FF, skrev klubben.

Viborg føler, at den er blevet offer for et svindelnummer, der sandsynligvis involverer flere personer i flere lande.

- Viborg FF er blevet offer for alvorlig kriminalitet, der omhandler både svindel, dokumentfalsk og identitetstyveri, skrev klubben.