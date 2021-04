Officielt: Tottenham fyrer manager José Mourinho

- José og hans team har været med os igennem nogle af vores mest udfordrende tider som klub. José er en sand professionel, der viste enorm modstandsdygtighed under pandemien, indleder formand Daniel Levy.

- På det personlige plan har jeg haft glæde af at arbejde med ham og beklager, at tingene ikke har fungeret, som vi begge havde forestillet os. Han vil altid være velkommen her, og vi vil gerne takke ham og hans team for deres indsats.

Tottenham ligger på en skuffende syvendeplads i Premier League. Fredag aften spillede holdet 2-2 mod Everton, og det blev altså Mourinhos sidste kamp i spidsen for blandt andre Pierre-Emile Højbjerg.

Den danske midtbanespiller har været højt skattet af Mourinho, der ofte har fremhævet Højbjerg.

Ikke mindst da det kørte strygende for Tottenham i begyndelsen af sæsonen.

Tilbage i november blandt andet lå klubben overraskende i spidsen for Premier League.

Siden er det dog gået i den forkerte retning. Aktuelt er holdet fem point fra top-4, der udløser kvalifikation til næste sæsons Champions League.

Tottenham er dog blandt de 12 klubber, der natten til mandag annoncerede planerne om at stifte en europæisk Super League allerede fra denne sommer.

Uanset er Mourinho nu fortid i klubben, hvor han i november 2019 erstattede Mauricio Pochettino.

Mourinho har tidligere oplevet fyringen hos London-konkurrenten Chelsea, hvor han var manager i to omgange fra 2004 til 2007 samt fra 2013 til 2015.

Siden var han manager i Manchester United fra 2016 til 2018. Også her blev han fyret.

Mourinho fik sit helt store gennembrud med Porto, med hvem han vandt Champions League i 2014.

Det gav ham kontrakt med Chelsea, og efterfølgende stod han i spidsen for først Inter og derefter Real Madrid.